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بنك دبي التجاري يخطط لإصدار سندات رأس مال بقيمة 750 مليون دولار

Tue Aug 25, 2015 6:43am GMT
 
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دبي 25 أغسطس آب (رويترز) - قال بنك دبي التجاري اليوم الثلاثاء إنه يخطط لجمع ما يصل إلى 750 مليون دولار لتعزيز رأس المال من خلال إصدار سندات دائمة.

وقال البنك إن مجلس إدارته اقترح إصدار سندات رأس مال دائمة من المستوى الأول بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار وفقا لتوجيهات المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة حول معايير بازل (3) بعد أخذ موافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

وبلغ معدل المستوى الأول لبنك دبي التجاري - الذي يعد أحد المؤشرات المهمة على متانة البنك - 16.67 بالمئة في نهاية النصف الأول من 2015.

وقال البنك في بيان لبورصة دبي إن اجتماع جمعيته العمومية سيعقد في 13 سبتمبر أيلول. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 