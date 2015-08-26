بنك نور الإسلامي الإماراتي ينوي المشاركة في ترتيب إصدار صكوك ماليزي

جاكرتا 26 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول في بنك نور الإسلامي إن المصرف الذي يتخذ من دبي مقرا له يعتزم المساهمة في ترتيب إصدار خاص لصكوك بالنيابة عن حكومة اندونيسيا كما سيشارك في التعهد بتغطية جزء من الإصدار.

ويتطلع بنك نور إلى اندونيسيا وتركيا وغيرهما من الأسواق الدولية بعد تزايد حدة المنافسة في السوق المحلية كما يسعى للاستفادة من ازدهار قطاع التمويل الإسلامي العالمي.

وقال أحمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي للبنك في تصريحات للصحفيين في وقت متأخر أمس الثلاثاء "شاركنا منذ أسبوعين في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لصالح (شركة الطيران الاندونيسية) جارودا. واليوم نتحدث عن حجم أكبر بكثير."

وكانت صكوك جارودا البالغة قيمتها 500 مليون دولار أول إصدار دولي لشركة اندونيسية غير مصنفة. وكان بنك نور واحد من عدة بنوك أخرى شاركت في الإصدار.

وامتنع مسؤولون عن التعليق بخصوص حجم الإصدار الجديد لكنهم قالوا إنه سيكون مقوما بالدولار وسيضم متعهدين آخرين.

وقال وزير المالية بامبانج برودجونيجورو في مؤتمر صحفي مشترك "سيساعد هذا (الإصدار) على جلب الدولارات الأمريكية وعلى زيادة احتياطاتنا من العملة الصعبة وسيعزز من قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار أسعار الصرف."