سكاي القابضة تحصل على قرض بقيمة 299 مليون دولار لتمويل مشروعين في دبي

دبي أول سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة سكاي القابضة المتخصصة في الاستثمار العقاري والتي تتخذ من دبي مقرا لها إن بنوكا صينية‭‭ ‬‬وعربية ساعدتها على الحصول على قرض بقيمة 1.1 مليار درهم (299.5 مليون دولار) لدعم الأعمال الإنشائية في جزيرة جميرا الصناعية وتحديث أحد الفنادق القائمة بها.

وقالت سكاي في بيان صحفي إن مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني والبنك المركزي الصيني وشركة الصين مينشنج كورب المصرفية والبنك الاستثماري والبنك العربي الافريقي الدولي قدموا القرض الذي ينقسم إلى جزءين أحدهما بالتمويل الإسلامي والآخر بتمويل تقليدي.

وقال البيان إن المشروع حظي بطلب كبير وإن الحصيلة النهائية للاكتتاب في تمويل المشروع بلغت 2.2 مليار درهم مما يعطي إشارة على استمرار ثقة المستثمرين بقوة في سوق العقارات المحلي على الرغم من هبوط أسعار النفط والمخاوف من تباطؤ سوق العقارات.

والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية ـ الشرق الأوسط هي المقاول والمستثمر الرئيسي في مشروعي سكاي.

وسيوفر مشروع فايسروي دبي بالم جميرا غرفا وشققا سكنية مزودة بالخدمات في الجزيرة الصناعية التي تم إنشاؤها على شكل نخلة كما ستقوم سكاي بتحديث فندق في مشروع فايسروي دبي جميرا فيليدج لتحويله إلى منتج خمس نجوم.

وتشهد دبي نموا قويا في عدد السياح القادمين من الصين حيث قفز عددهم 27 بالمئة العام الماضي وفق دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

ولم تكشف الشركة عن شروط القرض بما في ذلك مدته وسعر الفائدة.