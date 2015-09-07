أو.إس.إن بدبي توقع قرضا بقيمة 400 مليون دولار لأجل 5 سنوات

دبي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة أو.إس.إن لخدمات التلفزيون المدفوع ومقرها دبي اليوم الاثنين إنها وقعت قرضا بقيمة 400 مليون دولار لأجل خمس سنوات مع 11 بنكا إقليميا وعالميا لتمويل توسعة منتجاتها وتطوير خدماتها التكنولوجية.

وذكر البيان أن القرض ينقسم إلى جزئين أحدهما قرض محدد الأجل بقيمة 255 مليون دولار والثاني تسهيل ائتماني دوار بقيمة 145 مليون دولار وتمت تغطيته مرتين بطلبات الاكتتاب من البنوك.

ويتولى ترتيب القرض بنوك باركليز وبي.إن.بي باريبا والمشرق وانضم إليها بنك الكويت الوطني وسيتي جروب وبنك دبي التجاري وبنك الخليج الأول واتش.اس.بي.سي وسوسيتيه جنرال وجيه.بي مورجان وكريدي سويس.

وتؤكد هذه الأنباء خبرا نشرته رويترز الشهر الماضي أعلنت فيه استكمال القرض.