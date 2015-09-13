بنك الخليج الأول الإماراتي يستكمل قرضا بمليار دولار لأجل 3 سنوات
دبي 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك الخليج الأول ثالث أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول في بيان اليوم الأحد إنه حصل على قرض بمليار دولار سيستخدمه في أغراض تمويل عامة.
وسيدفع البنك فائدة 70 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) على القرض لأجل ثلاث سنوات وهو قرض يسدد دفعة واحدة في نهاية المدة.
والشروط هي نفسها كما أوردتها رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر.
وقال البيان إنه تم تفويض بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك أوف طوكيو-ميتسوبشي وباركليز وبي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وكومرتس بنك ودويتشه بنك واتش.إس.بي.سي وآي.إن.جي وميزوهو وناتكسيس ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وأوني كريديت وويلز فارجو بنك كمرتبين ومديري اكتتاب للصفقة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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