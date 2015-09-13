مقدمة 1-مساهمو بنك دبي التجاري يرفضون خطة لإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار

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من ديفيد فرنش

دبي 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول ببنك دبي التجاري اليوم الأحد إن المصرف تخلى عن خططه لإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار لتعزيز رأس المال الأساسي في الأمد القريب بعدما رفض المساهمون المقترح.

ويعد هذا الرفض حالة عصيان نادرة من مساهمين في منطقة الخليج حيث يعد التصويت عادة مسألة شكلية للتصديق على قرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وفي الشهر الماضي قال بنك دبي التجاري إن مجلس إدارته اقترح إصدار السندات للتوافق مع معايير بازل 3 بعد موافقة المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وقال جون توك رئيس الخزانة وإدارة الأصول والالتزامات لدى بنك دبي التجاري لرويترز عبر الهاتف "شعر بعض المساهمين بأن زيادة رأس المال ليست ضرورية في هذه المرحلة."

ورفض 39.24 في المئة من المساهمين الذين شاركوا في اجتماع لمناقشة المسألة المقترح بينما تنص قواعد البنك على ضرورة موافقة 75 في المئة من المساهمين لإقراره.

وامتنع دوك عن تسمية المساهمين الذين صوتوا ضد المقترح لكنه قال إنه نظرا لأن نحو 80 في المئة من المساهمين شاركوا في الاجتماع فإن بعض المساهمين الرئيسيين كانوا من الرافضين.