مرتبون: شركاء الاتحاد للطيران يحددون السعر الاسترشادي لأول اصدار

دبي 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتبون اليوم الاثنين ان شركاء الاتحاد للطيران وهي آلية تمويل لشركة الاتحاد للطيران وشركات طيران اخرى تمتلك فيه حصصا تتجه لتحديد سعر الفائدة على باكورة إصداراتها من السندات وأجلها خمس سنوات عند سبعة في المئة وسيجري تسعير السندات الاسبوع الجاري.