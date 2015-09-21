بنك أبوظبي التجاري يفتح دفاتر الأوامر لإصدار قياسي لسندات دولارية

دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - فتح بنك أبوظبي التجاري دفاتر الأوامر الخاصة بإصدار قياسي لسندات دولارية لأجل ست سنوات بعد تحديد السعر الاسترشادي المبدئي للإصدار بحسب وثيقة من مرتبي الإصدار.

وقالت الوثيقة إن رابع أكبر بنك من حيث الأصول في الإمارات العربية المتحدة مهيأ الآن لتحديد سعر السند في منطقة 155 نقطة أساس فوق متوسط سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وجرت العادة على أن الحجم القياسي للإصدار يعني أنه يتجاوز 500 مليون دولار.

واختار بنك أبوظبي التجاري الذي تمتلك حكومة أبوظبي 58.1 بالمئة منه بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنكي باركليز وجيه.بي مورجان لترتيب الإصدار.

ووفق الوثيقة فإن الإصدار سيتم من خلال أبوظبي التجاري للتمويل (كايمان) المحدودة وسيدرج في البورصة الأيرلندية.