دبي للعمليات التجارية تمتنع عن إعادة شراء سندات بسبب ارتفاع السعر

دبي 14 مارس آذار (رويترز) - قالت دبي القابضة للعمليات التجارية في إشعار للبورصة اليوم الاثنين إنها أحجمت عن إعادة شراء سندات أصدرتها بقيمة 500 مليون جنيه استرليني وفائدة ستة في المئة تستحق في 2017 من المستثمرين بعد أن طلب حائزوها بعلاوة كبيرة على السعر الذي كانت الشركة تريد دفعه.

وفي الثاث من مارس آذار قالت الشركة التابعة لدبي القابضة ذراع الاستثمار لحاكم دبي إنها دعت حائزي السندات لعرضها لإعادة الشراء في عطاء وإنها ستشتري سندات بقيمة تصل إلى 250 مليون استرليني بسعر يبلغ الحد الأدنى له 99.00 بالمئة.

وقالت الشركة في إشعار لبورصة ناسداك دبي أنه تم عرض سندات بقيمة 319.55 مليون استرليني بحلول الموعد النهائي في 11 مارس آذار ولكن جميع السندات المعروضة كانت بسعر أعلى كثيرا من الحد الأدني لسعر الشراء ونتيجة لذلك قررت الشركة ألا تعيد شراء أي سندات.