آبار للاستثمار الإماراتية توقع قرضا بقيمة 3.6 مليار يورو لإعادة تمويل ديون

دبي 21 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة آبار للاستثمار الإماراتية في بيان اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاق قرض لأجل خمس سنوات بقيمة 3.6 مليار يورو (4.05 مليار دولار) تعتزم استخدامه في إعادة تمويل عدد من ديونها القائمة.