آبار للاستثمار الإماراتية توقع قرضا بقيمة 3.6 مليار يورو لإعادة تمويل ديون
دبي 21 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة آبار للاستثمار الإماراتية في بيان اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاق قرض لأجل خمس سنوات بقيمة 3.6 مليار يورو (4.05 مليار دولار) تعتزم استخدامه في إعادة تمويل عدد من ديونها القائمة.
وأضافت آبار أنه تم ترتيب القرض بشروط أكثر إحكاما مقارنة بالقروض السابقة. ولم تذكر آبار أي تفاصيل بشأن تسعير القرض.
وشاركت تسعة بنوك في تقديم القرض وهي بنك اوف امريكا ميريل-لينش وبي.ان.بي باريبا واتش.اس.بي.سي وانتيسا سان باولو وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وناتكسيس وسوسيتيه جنرال وسوميتومو ميتسوي بانكنج كورب. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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