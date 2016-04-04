مصرف سي.إف.سي ستانبيك الكيني يحصل على قرض بقيمة 135 مليون دولار

دبي 4 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن مصرف سي.إف.سي ستانبيك الكيني حصوله على قرض على شريحتين بقيمة 135 مليون دولار على أن يستخدم في أغراض عامة للشركة تشمل التمويل التجاري.

وأوضح بنك الإمارات دبي الوطني في بيان له أن ذراعه الاستثمارية الامارات الوطني دبي كابيتال وبنك المشرق في دبي هما المصرفان الرئيسيان المكلفان بترتيب القرض.

ومصرف سي.إف.سي ستانبيك تابع لشركة ستاندرد بنك في جنوب أفريقيا.

وفي أكتوبر تشرين الأول حصل المصرف على قرض من شريحتين بقيمة 155 مليون دولار لتمويل أنشطته. وكان بنك الإمارات دبي الوطني هو الذي تولى تقديم هذا القرض.