مصادر: آيبيك أبوظبي تجري محادثات مع بنوك لإصدار سندات باليورو

دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الإثنين إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) في أبوظبي تجري محادثات مع بنوك حول إصدار سندات مقومة باليورو حيث ستستخدم حصيلتها في إعادة تمويل دين قائم.

وإذا تمت الصفقة فسيكون ذلك بيعا نادرا لسندات من كيان شبه حكومي بأبوظبي وهو ما يعني أنه ربما يستقطب اهتماما كبيرا من المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون لإضافة الإمارة ذات التصنيف المرتفع إلى محافظهم.