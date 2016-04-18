مرتبون: إمارة أبوظبي تفوض 3 بنوك لترتيب إصدار محتمل لسندات دولارية بالحجم القياسي

18 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبين إن إمارة أبوظبي فوضت ثلاثة بنوك لترتيب إصدار محتمل لسندات دولارية بالحجم القياسي ما يؤذن بعودة الإمارة لسوق السندات بعد غياب سبعة أعوام.

وفوضت أبوظبي بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك سيتي وجيه.بي مورجان لترتيب لقاءات مع مستثمرين بدءا من غد الثلاثاء.

وكان آخر إصدار سندات لأبوظبي في ابريل نيسان 2009 حين جرى طرح سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتوزيعها مناصفة بين شريحتين الأولى لأجل خمس سنوات والثانية لأجل عشر سنوات. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)