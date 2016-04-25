مرتبون: أبوظبي تضيق السعر الاسترشادي لسندات دولارية

من أرشانا نارايانان

دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار أن إمارة أبوظبي ضيقت نطاق السعر الاسترشادي لسندات مقومة بالدولار على مرحلتين قد يجري تسعيرها اليوم الإثنين وهو ما يظهر طلبا قويا من المستثمرين على أول بيع لسندات سيادية للإمارة في سبع سنوات.

وأظهرت وثيقة منفصلة أن أوامر الاكتتاب ذات الحجم القياسي بلغت أكثر من 15 مليار دولار وهو ما يظهر اهتماما بالسندات النادرة التي تحمل تصنيفا يقل درجتين عن ‭‭AAA‬‬ من وكالات التصنيف العالمية.

ولم يتحدد حجم السندات لكن مصرفيين يتكهنون بأن إجمالي الإصدار سيصل إلى أربعة مليارات دولار على الأقل وهو مستوى سيستوعب بسهولة نظرا للطلب القوي من المستثمرين. ويزيد الحجم القياسي للسندات عادة على 500 مليون دولار.

ونظرا لقوة الطلب تقرر تضييق نطاق السعر الاسترشادي للسندات السيادية لشريحة الخمس سنوات إلى 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية من 110 نقاط أساس في قت سابق اليوم.

وتقرر تضييق النطاق لشريحة العشر سنوات إلى 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية من 150 نقطة أساس قبل ذلك.