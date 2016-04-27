مصادر: مبادلة للتنمية بأبوظبي تخطط لإصدار سندات قريبا وتختار بنوكا
دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصدران اليوم الأربعاء إن مبادلة للتنمية ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي اختارت بنوكا لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار.
وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لأن المعلومات لم يعلن عنها بعد أن الصفقة ربما تعلن "قريبا" في السوق.
وقال مصدر ثالث إن الصفقة المزمعة ستكون بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.
وامتنع متحدث باسم مبادلة عن التعليق.
وتأتي خطة مبادلة لإصدار سندات بعدما باعت حكومة أبوظبي نفسها سندات على شريحتين مناصفة لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة خمسة مليارات دولار يوم الاثنين. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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