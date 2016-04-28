مصادر: سيتي جروب ينسحب من تمويل بقيمة 1.5 مليار لصفقة شراء أمريكانا

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الخميس إن بنك سيتي جروب انسحب من مجموعة المصارف التي تقدم قرضا مؤقتا إلى مجموعة أديبتيو ومقرها الخليج لتمويل صفقة محتملة لشراء حصة أغلبية في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا).

ولم ينل البنك الأمريكي الموافقة الداخلية على المشاركة في الصفقة وأشار مصدران إلى أن معاملات وحدة أمريكانا في إيران أثارت مخاوف كانت أحد أسباب انسحاب البنك.

وكان بنك سيتي جروب من المؤسسات التي تقود ترتيب تمويل مدته 18 شهرا لأديبتيو التي تضم مجموعة مستثمرين في الخليج من بينهم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.

وقالت جميع المصادر إن انسحاب سيتي جروب لن يؤثر في نهاية المطاف على قدرة المشتري على إتمام التمويل حيث ستتقدم بنوك أخرى لسد الفراغ.