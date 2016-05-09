مرتبون: مبادلة الإماراتية تنوي بيع سندات بقيمة 500 مليون دولار اليوم

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لشركة مبادلة للتنمية (مبادلة) في أبوظبي أن الصندوق الحكومي يعتزم بيع سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل سبع سنوات اليوم الاثنين ليعود صندوق الاستثمار بذلك إلى سوق الدين العالمية بعد غياب دام عامين.