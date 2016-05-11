بنكان بدبي يجريان محادثات لاقتراض ما يصل إلى 1.7 مليار دولار

من توم أرنولد وديفيد فرنش

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي وبنك دبي التجاري يجريان محادثات مع بنوك للحصول على قروض تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.7 مليار دولار لتمويل ديون قائمة.

وبهذا ينضمان إلى قائمة البنوك العاكفة على جمع التمويل من السوق وسط ضغوط على السيولة من جراء أسعار النفط المنخفضة. وتأثر القطاع المصرفي بقيام الحكومات بالسحب من الودائع لتغطية عجز الميزانيات في حين ارتفعت تكاليف الاقتراض مع تسعير المستثمرين ديون المنطقة عند مستويات أعلى من ذي قبل.

وقال أحد المصادر إن البنكين يرغبان في جمع التمويل قبيل زيادة أخرى محتملة بتكاليف الاقتراض في وقت لاحق من العام إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة مجددا.

وأبلغت المصادر رويترز اليوم الأربعاء أن الإمارات دبي الوطني يتحدث مع البنوك بشأن قرض لأجل ثلاث سنوات. وقال أحد المصادر إن القيمة النهائية لم تتحدد بعد لكن قد تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن الأموال ستستخدم لإعادة تمويل قرض قائم حجمه 800 مليون دولار يستحق في ديسمبر كانون الأول.

كان الإمارات دبي الوطني حصل على القرض في ديسمبر كانون الأول 2013 بسعر 140 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) وفقا لبيانات تومسون رويترز.

ويتطلع بنك دبي التجاري إلى إعادة تمويل قرض قيمته 450 مليون دولار يستحق في ديسمبر كانون الأول حسبما أضافت المصادر. كان سعر القرض البالغة مدته ثلاث سنوات 125 نقطة أساس فوق ليبور وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وقالت المصادر إن البنك يدرس رفع القيمة إلى 500 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

وأحجم البنكان عن التعليق.