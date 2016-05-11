مصادر: آيبيك أبوظبي تختار تسعة بنوك لترتيب سندات باليورو

لندن/دبي 11 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي قد اختارت تسعة بنوك سبق أن أقرضت وحدة لها لكي ترتب إصدار سندات مقومة باليورو.

لكن من المستبعد إصدار السندات قريبا بسبب الخلاف المتفاقم بين آيبيك وصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي وان.ام.دي.بي. كانت آيبيك قدمت ضمانات لديون شريكها السابق وضخت سيولة في مقابل أصول لكن ثمة خلافات الآن بين الطرفين بخصوص الالتزامات.

وقال أحد المصادر الذي طلب عدم نشر اسمه "الحصول على إجابات على كل الأسئلة المتعلقة بصندوق وان.ام.دي.بي سيكون مهما للفوز بدعم المستثمرين."

وامتنعت آيبيك عن التعليق.

وقالت المصادر إن آيبيك اختارت البنوك التي أقرضت آبار للاستثمار 3.6 مليار يورو في مارس آذار وهي بنك أوف أمريكا-ميريل لينش وبي.ان.بي باريبا واتش.اس.بي.سي وانتيسا سان باولو وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وناتكسيس وسوسيتيه جنرال ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية.

كانت مصادر قالت الشهر الماضي إن سندات باليورو ستصدر لإعادة تمويل الديون القائمة لآيبيك.