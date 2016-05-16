نتورك انترناشيونال الإماراتية تحصل على قرض بقيمة 350 مليون دولار لتمويل استحواذ

من ساندرين برادلي

لندن 16 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الاثنين إن شركة نتورك انترناشيونال الإماراتية المتخصصة في مجال تقديم حلول الدفع أكملت صفقة قرض مدته ست سنوات بقيمة تعادل 350 مليون دولار أمريكي لتمويل الاستحواذ على شركة إي.إم.بي المتخصصة في المجال ذاته وتتركز عملياتها الرئيسية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال مصرفي مقرب من الصفقة إن التمويل الذي سيجري تنفيذه بعملتين سينقسم بالتساوي تقريبا إلى شريحة دولارية تقليدية وشريحة مرابحة بالدرهم.

وقال المصرفي أن بنك سيتي جروب كان الضامن والمنسق الأوحد للصفقة وانضمت له نحو تسعة بنوك عالمية.

وبعد الطلب القوي على القرض جرى تعديل السعر بواقع 25 نقطة أساس مع تحديد السعر النهائي عند 350 نقطة أساس للشريحة الدولارية و325 نقطة أساس للشريحة المقومة بالدرهم.

وتأتي عملية الاستحواذ هذه بعد الاستحواذ على 49 بالمئة من نتورك انترناشيونال من قبل واربورج بينكوس وجنرال أتلانتيك في ديسمبر كانون الأول 2015 مقابل 275 مليون دولار أمريكي.

وجرت هيكلة الاتفاق على مستوى واربورج بينكوس وجنرال أتلانتيك من خلال آلية "شركة مساهمة" محدد أسستاه الشركتان من أجل عملية الاستحواذ.

وشاركت في ترتيب الإصدار بنوك سيتي جروب والتجاري الدولي (سي.بي.آي) الإماراتي والخليج الأول والمصرف الخليجي التجاري والخليجي فرنسا والبنك التجاري.