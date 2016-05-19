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ليمتلس دبي تنوي سداد 2.1 مليار درهم هذا الشهر بعد اتفاق مع الدائنين

Thu May 19, 2016 11:20am GMT
 
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دبي 19 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة ليمتلس للتطوير العقاري في دبي اليوم الخميس إنها ستسدد 2.07 مليار درهم (563.6 مليون دولار) لبنوك ودائنين تجاريين هذا الشهر قبل حلول موعد استحقاقها بعدما توصلت لاتفاق إعادة هيكلة مع المقرضين.

وبموجب الاتفاق ستسدد ليمتلس ديونها المصرفية القائمة البالغة 4.45 مليار درهم على ثلاث دفعات في ديسمبر كانون الأول 2016 و2017 و2018.

غير أن الشركة قالت في بيان إنها ستسدد 2.07 مليار درهم تغطي الدفعة الأولى و80 بالمئة من الدفعة الثانية على الفور.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 