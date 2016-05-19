مقدمة 1-ليمتلس دبي تبرم اتفاق ديون وتسدد 2.07 مليار درهم مبكرا

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دبي 19 مايو أيار (رويترز) - قالت ليمتلس العقارية التي تديرها حكومة دبي اليوم الخميس إنها توصلت إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون مع مقرضيها وإنها ستسدد 2.07 مليار درهم (564 مليون دولار) قبل موعدها للبنوك والدائنين التجاريين هذا الشهر.

كانت ليمتلس وشركتها الشقيقة نخيل من أبرز ضحايا انهيار القطاع العقاري بدبي في 2009 وأزمة الديون التي أعقبته.

وانطلقت مفاوضات مطولة مع الدائنين بعد أن تأخرت ليمتلس عن سداد 400 مليون دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول 2014 وكان ذلك المبلغ يرتبط باتفاق إعادة هيكلة سابق.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الاتفاق أصبح ممكنا بعد أن باع آخر دائن معارض وهو ستونهيل كابيتال مانجمنت في نيويورك حصته من ديون الشركة.

وقالت المجموعة في بيان اليوم إنه بهذا تكون ليمتلس قد توصلت إلى اتفاق مع كل مقرضيها وإنها ستسدد ديونا مصرفية قائمة قيمتها 4.45 مليار درهم على ثلاث دفعات في ديسمبر كانون الأول 2016 و2017 و2018.

لكنها أضافت أنه رغم الاتفاق على جدول السداد هذا فإنها ستدفع 2.07 مليار درهم هذا الشهر. ويعادل ذلك كامل الدفعة الأولى و80 بالمئة من الثانية. ولم توضح ليمتلس سبب السداد المبكر.

كانت ليمتلس قالت في يونيو حزيران 2015 إنها حصلت على موافقة نحو 90 بالمئة من بنوكها على أحدث خطة إعادة هيكلة لكن إقناع الباقين استغرق نحو عام.

وسبق لنخيل أن أعادت هيكلة ديون بنحو 16 مليار درهم.