تحالف شركاء الاتحاد للطيران يجمع 500 مليون دولار في ثاني إصدار سندات

أبوظبي 25 مايو أيار (رويترز) - قالت الاتحاد للطيران اليوم الأربعاء إنها وعددا من الخطوط الجوية الأخرى التي تملك الشركة الإماراتية حصصا من أسهمها جمعوا 500 مليون دولار من خلال إصدار سندات لأجل خمس سنوات لأغراض الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في الطائرات وإعادة تمويل ديون.