مصادر: بنك أبوظبي الوطني يضع اللمسات النهائية على خطة لإصدار سندات بالحجم القياسي

دبي / أبوظبي 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن بنك أبوظبي الوطني يعكف على وضع اللمسات النهائية على خطة لإصدار سندات تقليدية بالحجم القياسي على الأقل.

وقال أحد المصادر إن بنك أبوظبي فوض بنوكا لترتيب الإصدار ويعمل حاليا على تنظيم جولة ترويجية للسندات. وامتنع المصدر عن الكشف عن أسماء البنوك.

ولا يقل الحجم القياسي لإصدار السندات عن 500 مليون دولار.

ولم يرد تأكيد رسمي على الفور من بنك أبوظبي الوطني.

وفي الشهر الماضي أرجأ البنك لأجل غير مسمى أول إصدار في المنطقة من "السندات الخضراء" وهي سندات كان من المقرر استخدام حصيلتها في الاستثمار في مشروعات للطاقة المتجددة. وقالت مصادر مصرفية آنذاك إن المستثمرين رأوا أن التسعير غير جذاب.