دبي تسعى لإتمام تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار لتمديد خط مترو

من توم أرنولد وديفيد باربوشيا

دبي 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول حكومي لرويترز إن دبي تأمل في إتمام جمع 2.5 مليار دولار هذا العام لتمويل تمديد خط مترو بالإمارة 15 كيلومترا ليصل إلى موقع معرض إكسبو الدولي وبدأت بالفعل في أعمال الإنشاء.

وقال مطر الطاير مدير عام ورئيس مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات بدبي لرويترز في مقابلة إنه يأمل في الحصول على التمويل قبل نهاية هذا العام مع الشروع في أعمال البناء.

وأضاف أن الحكومة سددت بالفعل دفعة مقدمة بقيمة 600 مليون درهم (165 مليون دولار) لكونسورتيوم مقاولين من بينهم ألستوم الفرنسية وأكسيونا الأسبانية وجولرماك التركية.

وقالت مصادر مصرفية لرويترز بشكل منفصل إن دائرة المالية في إمارة دبي والمعنية بجمع التمويل للمشروع تفيد بنوكا بمراجعات بشأن عروضهم الخاصة بالتمويل. وامتنعت المصادر عن الكشف عما إذا كان قد تم تفويض بنوك للمشروع أم لا.

وأضافت المصادر أن المشروع البالغة قيمته نحو 2.9 مليار دولار سيجمع ما يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار في صورة ديون منها مبلغ 1.5 مليار دولار مدعوما بوكالات ائتمانات التصدير والباقي في صورة قرض تجاري.

وقال مصدر مطلع إن الوكالتين اللتين تدعمان التمويل هما "كوفاس" الفرنسية و"سي.إي.إس.سي.إي" الاسبانية.

وقالت مصادر مصرفية إن القرض التجاري لأجل عشر سنوات في حين ستكون فترة استحقاق التمويل المدعوم من وكالات ائتمانات التصدير نحو 18 عاما.