بنك أبوظبي الوطني يوقع صفقة قرض بقيمة ملياري دولار

دبي 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنه وقع صفقة للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار.

وقالت رويترز في الشهر الماضي إن البنك يسعى لاستكمال القرض بهدف إعادة تمويل دين ثنائي قائم وتوفير تمويل جديد بحلول الأسبوع الثاني من ديسمبر كانون الأول.

وقال البنك في 27 أكتوبر تشرين الأول إنه يجمع المال اللازم لتعزيز علاقاته المصرفية قبيل دمج مرتقب مع بنك الخليج الأول.

وسيخلق هذا الدمج عند استكماله في الربع الأول من 2017 أحد أكبر البنوك من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.