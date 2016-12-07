بنك أبوظبي الوطني يوقع صفقة قرض بقيمة ملياري دولار
دبي 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنه وقع صفقة للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار.
وقالت رويترز في الشهر الماضي إن البنك يسعى لاستكمال القرض بهدف إعادة تمويل دين ثنائي قائم وتوفير تمويل جديد بحلول الأسبوع الثاني من ديسمبر كانون الأول.
وقال البنك في 27 أكتوبر تشرين الأول إنه يجمع المال اللازم لتعزيز علاقاته المصرفية قبيل دمج مرتقب مع بنك الخليج الأول.
وسيخلق هذا الدمج عند استكماله في الربع الأول من 2017 أحد أكبر البنوك من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولم يذكر البنك في بيانه اليوم تفاصيل صفقة القرض لكن مصادر قالت لرويترز الشهر الماضي إن القرض لأجل ثلاثة أعوام وسيتطلب تعهد البنوك المشاركة بتقديم 200 مليون دولار لكل منها مقابل رسوم قدرها 30 نقطة أساس. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)
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