الرئيس التنفيذي: دبي للاستثمار تتمم قرضا بقيمة 1.1 مليار درهم بنهاية العام

دبي 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار خالد بن كلبان اليوم السبت إن الشركة تخطط لإتمام قرض بقيمة 1.1 مليار درهم (299.52 مليون دولار) بحلول 31 ديسمبر كانون الأول.

وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية -صندوق الثروة السيادي للإمارة- جزءا من شركة دبي للاستثمارات.

وقال بن كلبان للصحفيين في دبي إنه جرى تفويض بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري الإماراتيين لترتيب القرض.

وسيستخدم القرض لبناء مشروع سكني في حي مردف بدبي والواقع بالقرب من مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاما برحلات الطيران الدولية في العالم.

وقال بن كلبان إن الشركة لن تأخذ كامل قيمة القرض الذي من المحتمل أن تتلقاه على شرائح إذا حققت مبيعات المشروع على المخطط المستويات المتوقعة. وبدأت المبيعات اليوم السبت.

أضاف أن هناك خططا لإدراج 30 بالمئة من شركة ايميكول التي تتخذ من دبي مقرا -وهي مشروع مشترك بين دبي للاستثمار والاتحاد العقارية- في بورصة الإمارة العام القادم.

ويشغل بن كلبان أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية.

ومن المتوقع أن تجمع الشركة 200 مليون دولار من عملية الإدراج التي قال كلبان إنها ستتم فقط إذا تحسنت ظروف السوق مضيفا أن خطط الإدراج هذا العام أُلغيت.