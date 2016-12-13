مصادر: ميدان في دبي ستحصل على قرض مجمع 600 مليون درهم بحلول الأسبوع المقبل

من ديفيد باربوشيا

دبي 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة ميدان في دبي -المتخصصة في المشروعات العقارية في قطاعات التجارة والضيافة والترفية- ستبرم بحلول الأسبوع المقبل قرضا مجمعا بقيمة 600 مليون درهم (163 مليون دولار).

ويستخدم القرض الذي يقوم بترتيبه بنك دبي التجاري لتمويل مشروع فندق. وكان متوقعا التوصل لاتفاق بشأن القرض في نوفمبر تشرين الثاني في الأساس.

وامتنعت الشركة عن التعقيب.

وتطور الشركة -ومن أشهر مشروعاتها مضمار سباق في دبي- مدينة ميدان وهي مشروع يقام على مساحة 47 مليون قدم مربعة ويضم مبان سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدام.

وجمعت الشركة تمويلا من بنوك محلية وإقليمية على مدى عام في مؤشر علي استمرار المشروعات العقارية الضخمة في دبي رغم التباطؤ الاقتصادي في المنطقة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وفي وقت سابق من العام حصلت ميدان على قرض بقيمة 476 مليون دولار من بنك قطر الوطني والبنك التجاري الدولي التابع له في الإمارات.