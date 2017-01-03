أملاك الإماراتية تعيد التفاوض على بعض جوانب اتفاق لإعادة هيكلة ديون

من توم أرنولد

دبي 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة أملاك للتمويل ومقرها دبي إنها أعادت التفاوض على بعض جوانب اتفاق لإعادة هيكلة ديون توصلت إليه الشركة المقدمة لخدمات التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية مع دائنيها عقب انهيار سوق العقارات المحلية في 2008.

وتوصلت أملاك إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون في عام 2014 عقب ضخ الحكومة سيولة بالشركة وست سنوات من المفاوضات مع الدائنين.

ولم تفصح أملاك في ذلك الحين عن حجم الدين الذي جرى إعادة هيكلته لكن مصرفيين قدروه بنحو 2.7 مليار دولار.

وقالت أملاك في بيان اليوم الثلاثاء إن "الأغلبية العظمي" من الدائنين وافقت رسميا على خطة العمل الجديدة.

وأضافت الشركة أن الدائنين وافقوا على التنازل عن عدد من الشروط المقيدة التي تضمنت "تعديلات لبعض القيود بما يتيح لمحفظة التمويل العقاري للشركة البقاء في أعلى المستويات المتوقعة وتوفير الموارد المالية وفق معايير معينة متفق عليها مسبقا ورفع القيود المفروضة على إصدار التمويلات الجديدة."

وقالت أملاك إن التعديلات ستتوافق بشكل كامل مع قوانين المصرف المركزي الخاصة بشركات التمويل الإسلامي.

وأتاح اتفاق إعادة هيكلة الدين الذي أبرم في 2014 للدائنين "تحويل 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) من تسهيلاتهم الأصلية إلى أداة مالية مشروطة قابلة للتحويل يتم تسديدها بالكامل بحلول نهاية فترة إعادة الهيكلة التي تمتد إلى 12 عاما وذلك من خلال تسييل النمو في قيمة الأصول العقارية لشركة أملاك" وفقا للبيان.

وقال عارف الهرمي الرئيس التنفيذي للشركة إن خطة العمل الجديدة ستساعد في "زيادة إمكانية سداد الأداة المالية المشروطة القابلة للتحويل في وقت أبكر مما كان متوقعا."

وسعت شركات أخرى في دبي أيضا إلى إعادة النظر في اتفاقيات إعادة هيكلة الديون الموقعة مع الدائنين بعد الأزمة المالية في 2008 في مسعى لتأمين شروط أفضل.