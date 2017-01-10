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ملخص-بلومبرج: الاتحاد للطيران تسعى لجمع 2.6 مليار دولار لتمويل طائرات

Tue Jan 10, 2017 2:37pm GMT
 
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10 يناير كانون الثاني (رويترز) - وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر:

* الاتحاد للطيران الإماراتية تجري مباحثات مع بنوك لجمع قروض بقيمة بنحو 2.6 مليار دولار لتمويل تسليمات طائرات.

* الاتحاد للطيران تسعى لجمع ملياري دولار من قروض لأجل 12 عاما لشراء عشر طائرات دريملاينر من بوينج ونحو 600 مليون دولار لتمويل طائرتين طراز ‭‭A380‬‬ السوبرجامبو من إيرباص. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 