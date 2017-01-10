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فلاي دبي الإماراتية تجري محادثات قرض

Tue Jan 10, 2017 3:05pm GMT
 
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دبي 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت فلاي دبي الناقلة الاقتصادية المملوكة لحكومة الإمارة اليوم الثلاثاء إنها تجري محادثات مع البنوك بشأن تسهيل لتمويل متطلبات تتعلق بالبنية التحتية في المستقبل.

وقالت الناقلة التي مقرها دبي في بيان بالبريد الإلكتروني لرويترز إن بنوك الإمارات دبي الوطني ونور والاتحاد الوطني تشارك في المناقشات الأولية.

وامتنع متحدث باسم فلاي دبي عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن القرض. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 