مصر تختار بنوكا لترتيب جولات ترويج سندات دولارية

من روبرت هوج

13 يناير كانون الثاني (آي.اف.آر) - اختارت مصر بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس لإدارة ترتيب سلسلة لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا تبدأ في 17 يناير كانون الثاني.

قد يتبع ذلك طرح سندات قياسية دولارية على عدة شرائح لأجل خمس وعشر سنوات. وقد تجري أيضا دراسة طرح شريحة لأجل 30 عاما.

تشمل الجولات الترويجية أبوظبي ودبي في 17 يناير كانون الثاني ونيويورك في 18 يناير وبوسطن في 19 يناير ولوس أنجليس في 20 يناير وتختتم في لندن يوم 23 يناير.