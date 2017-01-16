مصادر: ماجد الفطيم الإماراتية تجري محادثات مع بنوك بشأن قرض

من ديفيد باربوشيا

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن ماجد الفطيم القابضة التي تتخذ من دبي مقرا تجرى محادثات مع بنوك للحصول على تسهيل ائتماني متجدد من المرجح أن تتجاوز قيمته 1.5 مليار دولار.

تملك الشركة وتدير مراكز تسوق في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأضافت المصادر أن الشركة تقوم بترتيب القرض بنفسها ما يعني أنها لم تعين بنكا لترتيب جمع التمويل. وسيخصص القرض لإعادة تمويل دين قائم.

وقال متحدث باسم الشركة إنه ليس لديها تعليق.

ولدى الشركة عدد من التسهيلات الائتمانية المتجددة القائمة وهي تلجأ بانتظام إلى الأسواق المصرفية المحلية والعالمية للتمويل.

وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يكون التسهيل الائتماني المتجدد المزمع مقوما بالدولار والدرهم الإماراتي. والتسهيل الائتماني المتجدد هو نوع من القروض التي تسمح للمقترض بالسحب وإعادة سداد التمويلات كيفما ووقتما دعت الحاجة.

وفي يونيو حزيران الماضي جمعت ماجد الفطيم 500 مليون دولار في تسهيل ائتماني متجدد لأجل خمس سنوات بترتيب من بنوك بي.ان.بي باريبا والإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد.

وفي 2013 جمعت الشركة تسهيلا ائتمانيا متجددا بنحو 1.6 مليار دولار لأجل خمس سنوات للأغراض العامة للشركة. ضم هذا القرض عشرة بنوك جرى تفويضهم كمرتبين رئيسيين وثلاثة بنوك إضافية كمصارف مشاركة. وقدم القرض بهامش 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وتخوض ماجد الفطيم محادثات مع البنوك منذ أواخر العام الماضي لتمويل بناء مشروع مول عمان الذي تبلغ تكلفته 700 مليون دولار.