مقدمة 2-مؤسسة دبي للاستثمارات تحدد تسعيرا نهائيا لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار
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دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم الأربعاء أن المؤسسة -ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة الإمارة-حددت السعر النهائي لإصدار صكوك مدته عشر سنوات بقيمة مليار دولار عند 265 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
ويقل ذلك عن السعر المبدئي البالغ 290 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وتجاوزت قيمة أوامر الاكتتاب في إصدار الصكوك 3.1 مليار دولار بما في ذلك طلبات مرتبي الإصدار.
ويتولى ترتيب إصدار صكوك الإجارة سيتي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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