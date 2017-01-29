البنك المركزي: تراجع طفيف للطلب على الائتمان بالإمارات

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهر مسح لمصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد تراجعا طفيفا في الطلب الإجمالي على قروض الشركات والأفراد بالإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من العام الماضي لكن مع بوادر استقرار.

وبلغ صافي رصيد إقراض الشركات -وهو النسبة المرجحة للمشاركين الذين أبلغوا عن زيادة في الطلب على القروض مخصوما منها من أبلغوا عن تراجع في الطلب- سالب 1.3 بالمئة في الربع الأخير مقابل سالب 2.3 بالمئة في الربع السابق.

وبالنسبة للربع الحالي توقع المشاركون ارتفاع صافي الرصيد إلى موجب 20. وقال البنك المركزي إن هذا ينبئ بانتهاء الاتجاه النزولي في إجمالي الطلب على الائتمان الذي ساد منذ الربع الأول من 2016.

وأبلغ المشاركون في المسح عن تشديد بمعايير الائتمان في الربع الرابع ولاسيما فيما يتعلق بمتطلبات الضمان وعلاوات القروض عالية المخاطر. ومن المتوقع أن يستمر تشديد معايير الائتمان خلال الربع الحالي لكن بدرجة أقل.