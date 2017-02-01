مصادر: بنك دبي الإسلامي يعين بنوكا لترتيب إصدار صكوك محتمل

من ديفيد باربوشيا

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الأربعاء إن بنك دبي الإسلامي - أكبر مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات - عين بنوكا قبل إصدار محتمل لصكوك دولارية بالحجم القياسي.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها نظرا لخصوصية المعلومات أن مجموعة البنوك المرتبة للإصدار تشمل بنوك ايه.بي.سي وبوبيان والإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وماي بنك وبنك أبوظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد.

ولم يرد بنك دبي الإسلامي على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعقيب.

وسيأتي إصدار الدين الإسلامي المزمع في وقت مزدحم بسوق أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تلجأ فيه البنوك والحكومات والشركات للأسواق العالمية لإعادة تزويد خزائنها بالأموال وتحسين السيولة التي تعرضت لضغوط بفعل انخفاض أسعار النفط.

وقال أحد المصرفيين إن صكوك بنك دبي الإسلامي - المتوقع أن تفوق قيمتها 500 مليون دولار - ستكون لأجل خمس سنوات على الأرجح. وقال المصرفي إن توقيت الإصدار لم يتحدد بعد لكن الصكوك قد تُطرح الأسبوع المقبل.

وآخر إصدار لصكوك من بنك دبي الإسلامي كان بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات في مارس آذار الماضي بسعر فائدة 3.6 بالمئة. وجرى إدراج الإصدار -وهو جزء من برنامج صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار- في سوق دبي المالي وفي بورصة ايرلندا.