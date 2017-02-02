دبي الإسلامي يعتزم عقد لقاءات مع المستثمرين قبل إصدار صكوك محتمل

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الخميس إنه سيلتقي مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في لندن في السادس من فبراير شباط قبل إصدار صكوك محتمل.