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دبي الإسلامي يعتزم عقد لقاءات مع المستثمرين قبل إصدار صكوك محتمل

Thu Feb 2, 2017 6:32am GMT
 
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دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الخميس إنه سيلتقي مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في لندن في السادس من فبراير شباط قبل إصدار صكوك محتمل.

وقد يكون إصدار الصكوك بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

وفوض المصرف بنوك إيه.بي.سي والإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وبيتك كابيتال للاستثمار وماي بنك للاستثمار وبنك أبوظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد إلى جانب دبي الإسلامي نفسه لترتيب الإصدار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 
 