حكومة دبي بصدد إبرام اتفاق قرض قيمته 3 مليارات دولار لتوسعة مطار آل مكتوم

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 6 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن إمارة دبي تضع حاليا اللمسات النهائية على اتفاق قرض مجمع بثلاثة مليارات دولار لأجل سبع سنوات تحتاجه لدعم توسعة مطار آل مكتوم الدولي وتعتزم توقيع التسهيل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومشروع توسعة المطار واحد من ثلاثة مشروعات بنية تحتية كبرى تدعمها دبي بتمويل من خلال الدين إلى جانب بناء موقع معرض إكسبو 2020 في دبي والذي يبلغ إجمالي تكلفته التقديرية نحو سبعة مليارات دولار وتمديد شبكة مترو دبي من خلال قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.

ويغطي قرض المطار -الذي ينقسم إلى شريحة تقليدية بملياري دولار وأخرى إسلامية بما يعادل مليار دولار بالعملة المحلية- الجزء التمويلي الأول لمشروع توسعة المطار البالغة قيمته 35 مليار دولار والذي يستغرق 12 عاما.