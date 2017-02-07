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أبوظبي الوطني يهدف لمضاعفة حجم برنامج سندات إلى 15 مليار دولار

Tue Feb 7, 2017 6:24am GMT
 
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دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني اليوم الثلاثاء إنه سيسعى للحصول على موافقة المساهمين على زيادة حجم برنامجه لبيع السندات المتوسطة الأجل باليورو لمثليه إلى 15 مليار دولار من 7.5 مليار.

وذكر البنك أن المساهمين سيناقشون زيادة حجم برنامج السندات في اجتماع الجمعية العمومية للبنك في 28 فبراير شباط.

ولم يخض البيان في تفاصيل بخصوص سبب الزيادة أو كيف سيتناسب البرنامج مع الاندماج المزمع بين أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ومن المقرر أن يندمج المصرفان في كيان واحد في الأول من أبريل نيسان. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 
 