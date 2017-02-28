مرتبون: أوامر الاكتتاب في سندات ماجد الفطيم الإماراتية تتجاوز مليار دولار

دبي 28 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرتها البنوك المرتبة لإصدار سندات دولية لشركة ماجد الفطيم الإماراتية العملاقة أن أوامر الاكتتاب في السندات الدائمة تجاوزت مليار دولار في الوقت الذي جري فيه تسويق السندات اليوم الثلاثاء.

وبلغ السعر الاسترشادي المبدئي للسندات غير القابلة للاستدعاء والبالغ أجلها 5.5 عام في حدود خمسة بالمئة.