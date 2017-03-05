بيهايف أول منصة لإقراض النظراء تحصل على تصريح من دبي للخدمات المالية

دبي 5 مارس آذار (رويترز) - قالت منصة بيهايف (‭(Beehive‬‬ في دبي اليوم الأحد إنها أصبحت أول منصة إقراض للنظراء تحصل على تصريح من سلطة دبي للخدمات المالية وهي الجهة التنظيمية لأكبر مركز مالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ظهرت منصات إقراض النظراء مع تراجع القروض المصرفية عقب الأزمة المالية في 2008 وهي تنمو تدريجيا ومن المتوقع أن تصل القروض التي تقدمها إلى أكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2020.

وفي المنطقة مازال إقراض النظراء الذي يتيح للأفراد والشركات الصغيرة الاقتراض من المستثمرين عبر الانترنت في مرحلة مبكرة جدا حيث تهيمن البنوك وغيرها من مصادر التمويل التقليدية إلى حد كبير.

ومنذ اطلاقها في نوفمبر تشرين الثاني 2014 ‭‭"‬‬سجلت منصة ‭‭Beehive‬‬ حوالي 4500 مستثمر ممن مولوا بنجاح أكثر من 75 مليون درهم إماراتي في أكثر من 150 طلب تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" حسبما ذكرت الشركة في بيان.

ومع إطلاقها اتخذت بيهايف من مركز دبي للسلع المتعددة مقرا لها وحصلت على تصريح بمزاولة نشاطها لكن لم تحصل عل ترخيص رسمي لأن القواعد التي تنظم القطاع في دبي لم تكن قائمة.

وفي الشهر الماضي بدأت سلطة دبي للخدمات المالية مشاورات بشأن إطار عمل مقترح لتنظيم منصات التمويل الجماعي من خلال الاقتراض.