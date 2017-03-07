تسعير باكورة إصدارات الكويت من السندات الدولية سيقترب من دين أبوظبي

من ديفيد باربوشيا

دبي 7 مارس آذار (رويترز) - قال مستثمرون إن من المقرر أن يجرى تسعير أول إصدار عام لسندات كويتية في الأسواق العالمية في نطاق يقع بين تسعير دين حكومة أبوظبي وتسعير الدين القطري.

ويُنظر إلى تسعير دين حكومة أبوظبي منذ فترة طويلة على أنه معيار قياسي لتسعير الدين بمنطقة الخليج.

وستصدر الكويت سندات دولية نظرا لهبوط أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض إيرادات التصدير. وكانت الكويت أبطأ من الحكومات الخليجية الأخرى في تقليص الهدر في الإنفاق وتحقيق إيرادات جديدة.

لكن محللين يقولون إن الأساسيات المالية للكويت قوية بفضل ما لديها من احتياطيات نفط ضخمة والتكلفة المتدنية لاستغلال تلك الاحتياطيات بالإضافة إلى قلة عدد السكان. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الكويت دون غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي الست فائضا ماليا هذا العام.

وقالت زينة رزق رئيسة إدارة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال إن الكويت ربما تحتاج إلى دفع "علاوة أول إصدار" لباكورة سنداتها مما قد يسعر تلك السندات في نطاق بين إصدارات أبوظبي وقطر.

لكنها أشارت إلى أنه "بالنظر إلى الأساسيات المالية الأفضل (لدى الكويت) فمن المرجح أن يكون سعرها (السندات) متماشيا مع (دين) أبوظبي أو بما يقترب من ذلك قليلا."

ولمحت الكويت إلى أنها تخطط لإصدار سندات لأجل خمس وعشر سنوات.