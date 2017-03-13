مقدمة 2-مصادر: اتصالات أبوظبي تتطلع لإعادة هيكلة ديون وحدتها النيجيرية قبل بيع حصتها

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من ستانلي كارفالو وتشيجيوكي أوهوتشا

دبي/لاجوس 13 مارس آذار (رويترز) - قال مصدران لرويترز إن مجموعة اتصالات الإماراتية ومقرها أبوظبي تدرس بيع حصتها في اتصالات نيجيريا بعدما تخلفت الوحدة عن سداد قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لكنها تريد إعادة هيكلة ديون وحدتها قبل البدء في عملية البيع.

وكان البنك المركزي والهيئة المنظمة للاتصالات في نيجيريا اتفقا يوم الجمعة مع بنوك محلية على السعي لإبرام اتفاق لمواجهة التخلف عن السداد بدلا من فرض الحراسة القضائية على اتصالات نيجيريا تجنبا لإثارة خوف المستثمرين وتفاقم أزمة الديون.

وقال أحد المصدرين إن اتصالات ستلتقي مع الدائنين المحليين في نيجيريا يوم الثلاثاء أو الأربعاء لبحث التخلف عن سداد القرض.

ولم يتضح بعد ما إن كانت اتصالات، التي تملك حصة نسبتها 45 بالمئة في اتصالات نيجيريا بعد تحويل القرض إلى أسهم في فبراير شباط، ستتخارج من الوحدة بالكامل.

وأحجم أحمد بن علي نائب رئيس أول في مجموعة اتصالات عن التعقيب بينما لم يتسن الحصول على تعليق من اتصالات نيجيريا.

وقال أحد المصدرين عن عملية البيع "إنها في مرحلة مبكرة."