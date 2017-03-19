بنك أبوظبي التجاري يصدر سندات فورموزا بقيمة 230 مليون دولار

من توم ارنولد

دبي 19 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر لرويترز اليوم الأحد إن بنك أبوظبي التجاري ثاني أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول جمع 230 مليون دولار من بيع سندات فورموزا خمسية في ثاني إصدار له في تايوان خلال الربع الجاري.

وطرح بنكان خليجيان آخران على الأقل سندات فورموزا في العام المنصرم سعيا لتنويع مصادر التمويل.

وسندات فورموزا هي السندات التي تصدرها جهات أجنبية في تايوان بعملات غير الدولار التايواني.

وقالت مصادر إن بنك جيه.بي مورجان تشيس اند كو رتب الإصدار الذي خصص لمؤسسات مستثمرة.

وامتنع بنك أبوظبي التجاري عن التعقيب حين اتصلت به رويترز.