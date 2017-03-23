تركيا تكلف بنوكا بترتيب إصدار صكوك قياسي بالدولار

لندن 23 مارس آذار (رويترز) - كلفت تركيا بنوكا بترتيب اجتماعات مع المستثمرين العالميين بشأن إصدار صكوك مقوم بالدولار الأمريكي وفقا لما ذكره أحد مرتبي الإصدار.

وسيتم تنظيم مؤتمر عالمي عبر الهاتف في 27 مارس آذار الجاري بينما تعقد اجتماعات مع المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي.