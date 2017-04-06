دريك اند سكل دبي ستتباحث مع البنوك بشأن ديونها وتسهيلات جديدة

من هديل الصايغ

دبي 6 أبريل نيسان (رويترز) - قال وائل علان الرئيس التنفيذي لشركة دريك اند سكل انترناشونال لرويترز اليوم الخميس إن الشركة التي مقرها دبي تنوي البدء في محادثات مع البنوك في مايو أيار بشأن ديونها القائمة ولنيل الدعم المالي لمشاريع جديدة.

وقال علان بالهاتف إن شركة الإنشاءات أرسلت اتفاقات عدم إفشاء إلى مقرضيها وستواصل ذلك حتى منتصف ابريل نيسان.

وأوضح أن دريك اند سكل تستهدف مناقشة إعادة جدولة مدفوعات الديون القائمة ونيل الدعم لخطة أعمالها للفترة بين 2017 و2021.