دبي لصناعات الطيران تعلن جمع 2.3 مليار دولار من سندات
دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - قالت دبي لصناعات الطيران اليوم الأحد إنها سعرت سندات أولية قيمتها 2.3 مليار دولار موزعة على ثلاث شرائح.
وسعرت الشركة التي تسيطر عليها الحكومة شريحة قيمتها 500 مليون دولار بعائد أربعة بالمئة تستحق في 2020 وأخرى يقيمة 800 مليون دولار وعائد 4.5 بالمئة تستحق في 2022 وثالثة بمليار دولار عائدها خمسة بالمئة تستحق في 2024.
تستخدم دبي لصناعات الطيران جزءا من حصيلة بيع السندات مع السيولة المتوافرة لديها لتمويل صفقة أُعلنت في وقت سابق هذا العام للاستحواذ على أواس لتأجير الطائرات التي مقرها دبي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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