دبي لصناعات الطيران تعلن جمع 2.3 مليار دولار من سندات

دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - قالت دبي لصناعات الطيران اليوم الأحد إنها سعرت سندات أولية قيمتها 2.3 مليار دولار موزعة على ثلاث شرائح.

وسعرت الشركة التي تسيطر عليها الحكومة شريحة قيمتها 500 مليون دولار بعائد أربعة بالمئة تستحق في 2020 وأخرى يقيمة 800 مليون دولار وعائد 4.5 بالمئة تستحق في 2022 وثالثة بمليار دولار عائدها خمسة بالمئة تستحق في 2024.