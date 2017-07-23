مقدمة 1-دبي لصناعات الطيران تعلن جمع 2.3 مليار دولار من سندات

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دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - قالت دبي لصناعات الطيران اليوم الأحد إنها سعرت سندات أولية قيمتها 2.3 مليار دولار موزعة على ثلاث شرائح.

وسعرت الشركة التي تسيطر عليها الحكومة شريحة قيمتها 500 مليون دولار بعائد أربعة بالمئة تستحق في 2020 وأخرى بقيمة 800 مليون دولار وعائد 4.5 بالمئة تستحق في 2022 وثالثة بمليار دولار عائدها خمسة بالمئة تستحق في 2024.

تستخدم دبي لصناعات الطيران، التي تعمل في مجال تأجير الطائرات وصيانتها، جزءا من حصيلة بيع السندات مع السيولة المتوافرة لديها لتمويل صفقة أُعلنت في وقت سابق هذا العام للاستحواذ على أواس لتأجير الطائرات التي مقرها دبي.

كانت رويترز أوردت في 19 يونيو حزيران أن دبي لصناعات الطيران تنوي جمع ملياري دولار لتمويل جزء من صفقة الاستحواذ.

وفي أبريل نيسان قالت دبي لصناعات الطيران إنها ستشتري أواس من شركة الاستثمار المباشر تيرا فيرما كابيتال بارتنرز وصندوق استثمار معاشات التقاعد الكندي.

يخضع الاستحواذ لموافقة الجهات التنظيمية ومن المنتظر إتمامه في الربع الثالث من العام.

وحين يكتمل الاتفاق ستصبح دبي لصناعات الطيران من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم حيث سينمو حجم أسطولها من 131 طائرة تملكها وتديرها إلى 394 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار. وسيكون لدى الشركة أكثر من 110 عملاء من شركات الطيران في 55 دولة بأنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لدبي لصناعات الطيران فيروز تارابور إن الشركة ستدرس طلبية لشراء أكثر من 20 طائرة جديدة بعدما تستحوذ على أواس.