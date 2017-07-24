مصادر: أدنوك الإماراتية تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض مجمع

من ديفيد باربوشيا وستانلي كارفالو

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الحكومية تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض مجمع بمليارات الدولارات.

وقال مصرفيان إن القرض سيكون "كبيرا" وقال ثالث إنه من المتوقع أن يكون في نطاق بين أربعة وخمسة مليارات دولار بآجال مختلفة تصل إلى خمسة أعوام.

والقرض ضمن خطط جمع التمويل التي تدرسها الشركة الإماراتية العملاقة في قطاع الطاقة. وذكر مصرفيون طلبوا عدم نشر أسمائهم بسبب حساسيات تجارية أن أدنوك تدرس إصدار سندات مشروعات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

وقال متحدث باسم أدنوك لرويترز "كما أعلنا في العاشر من يوليو تتوسع أدنوك في نموذج الشراكة وتؤسس شراكة جديدة وفرص استثمار مشتركة في جميع مجالات سلسلة القيمة.

"إلى جانب نموذج الشراكة الجديد تتبنى أدنوك نهجا أكثر فاعلية في إدارة محفظة أصولها وقوائمها المالية لتعزيز القيمة ودفع النمو".

وتابع" فضلا عن ذلك، فيما يخص المسار الطبيعي لتخطيط التمويل، تدرس أدنوك هيكل رأس المال الأكثر فعالية للإدارة الكفء لأنشطتها".

ويدير استراتيجية التمويل في أدنوك سلطان الجابر الرئيس التنفيذي الذي تولى منصبه العام الماضي.