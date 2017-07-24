حصري-مقدمة 1-مصادر: أدنوك الإماراتية تبحث مع بنوك قرضا يصل إلى 5 مليارات دولار

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من ديفيد باربوشيا وستانلي كارفالو

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الحكومية تجري محادثات للحصول على قرض مجمع يصل إلى خمسة مليارات دولار في أحدث علامة على تزايد لجوء شركات البترول العملاقة بالمنطقة لأسواق الدين من أجل تمويل توسعات.

وقال مصدران مصرفيان إن الشركة تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض قد تصل قيمته إلى مليارات الدولارات. وقال ثالث إن من المتوقع أن يكون القرض في نطاق بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار.

والقرض ، الذي سيكون بآجال مختلفة تصل إلى خمسة أعوام، أحد خيارات جمع التمويل التي تدرسها شركة الطاقة الإماراتية العملاقة. وذكر مصرفيون طلبوا عدم نشر أسمائهم بسبب حساسيات تجارية أن أدنوك تدرس أيضا إصدار سندات مشروعات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

وقال متحدث باسم أدنوك لرويترز "كما أعلنا في العاشر من يوليو تتوسع أدنوك في نموذج الشراكة وتؤسس شراكة جديدة وفرص استثمار مشتركة في جميع مجالات سلسلة القيمة.

"إلى جانب نموذج الشراكة الجديد، تتبنى أدنوك نهجا أكثر فاعلية في إدارة محفظة أصولها وميزانيتها لتعزيز القيمة ودفع النمو".

وتابع" فضلا عن ذلك، فيما يخص المسار الطبيعي لتخطيطها بشأن التمويل، تدرس أدنوك هيكل رأس المال الأكثر فعالية للإدارة الناجعة لأنشطتها".